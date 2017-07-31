Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за прошедшие сутки из-за сильных ливней. Об этом сообщил погодный центр «Фобос».

«В Москве, по данным станции «Балчуг», за истекшие сутки выпало около 30% месячной нормы осадков. Месячная норма для июля составляет 94 мм», — цитирует телеканал «360» специалиста «Фобос».

В некоторых районах Московской области этот показатель приблизился к 90%. Так, в Клину выпало 86 мм осадков, что составляет 92% от месячной нормы. В Солнечногорске количество осадков составило 56 мм (60% от нормы), в Новом Иерусалиме — 39 мм (42%), пишут «Дни.Ру».

По прогнозам синоптиков, днем в понедельник температура воздуха прогреется до 26 градусов.