Большие очереди скопились за прошедшие выходные у переправы с острова Ольхон на Байкале в результате выхода из строя одного из трех паромов, передает ТАСС.

По информации агентства, туристы тратят в пробках от десяти часов до суток. С одного из самых популярных природных достопримечательностей региона пытаются одновременно выехать порядка 700 гостей.

Сообщается, что правоохранительные органы направили на место несколько патрульно-постовых машин, а частота рейсов двух функционирующих паромов была увеличена более чем в два раза.

«На сегодняшний день паромы «Дорожник» и «Ольхонские ворота» обслуживают паромное сообщение «МРС–Ольхон» (вместо запланированных 15 рейсов в день выполняется порядка 20 рейсов каждым теплоходом) с целью максимального увеличения количества перевезенных пассажиров и автотранспорта», — уточнила пресс-служба Восточно-Сибирского речного пароходства.