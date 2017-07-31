В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ уверены, что отмена внутрисетевого роуминга в России может повлечь за собой только незначительный рост тарифов операторов «большой четверки», которое не должно будет превысить «доли копейки» за минуту звонка.

По мнению начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой, абоненты сотовых операторов также не должны будут почувствовать это повышение на себе, так как «большая четверка» сможет компенсировать эту разницу в отмене роуминга за счет повышения средней продолжительности разговора.

«Мы подготовили средневзвешенные цифры, очень средние, чтобы не раскрыть никакой тайны. И получается, что если операторы решат все-таки перенести этот доход, получаемый от внутрисетевого роуминга, на другие услуги связи, то минута может подорожать на доли копейки», — подчеркнула Заева в интервью «РИА Новости».

Она также добавила, что в ФАС глубоко убеждены, что «исправление ситуации должно привести к существенному росту «разговариваемости».

Ранее Заева сообщила о том, что операторы «большой четверки» должны будут выполнить требование службы до середины августа 2017 года.