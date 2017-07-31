Главной задачей переговоров американского вице-президента Майка Пенса с главами стран Балтии станет подтверждение готовности США и НАТО обеспечить их безопасность перед лицом так называемой российской угрозы.

Об этом сообщают американские СМИ.

В частности, The Hill отмечает, что Эстония была выбрана местом встречи не случайно.

«В стране проживают около 300 тыс. этнических русских, поэтому именно Эстония рассматривается в качестве будущего объекта российской агрессии», — утверждает издание.

Американские СМИ утверждают, что страны Балтии обеспокоены российско-белорусскими учениями «Запад 2017», запланированными на сентябрь 2017 года, поэтому визит вице-президента США проходит накануне их проведения.

В воскресенье Пенс заявил журналистам, что «дестабилизирующие действия России, поддержка ею мошеннических режимов, ее политика на Украине неприемлемы».

Также он заверил, что президент Дональд Трамп подпишет законопроект с новыми санкциями против Москвы в ближайшее время.

В свою очередь, президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Раймонд Вейонис и Литвы Даля Грибаускайте хотели бы обсудить с Пенсом вопросы оборонного и «цифрового» сотрудничества, а также киберзащиты, сообщили пресс-службе эстонского МИДа.

У Пенса запланирована встреча с командующим Силами обороны Эстонии генералом Рихо Террасом, а также с личным составом дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО и эстонскими военнослужащими.