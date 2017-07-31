Пять человек погибли, в их числе подросток, еще двое получили травмы в результате крупного ДТП с участием трех легковых автомобилей в Нижегородской области, передает в понедельник «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По словам собеседника агентства, автомобильная авария произошла в воскресенье вечером на трассе Нижний Новгород – Касимов у поселка Вача. «Водитель «ВАЗ-2115» при обгоне не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda, который задел еще Renault. В результате в машине «ВАЗ-2115» погибли пять человек, среди которых 13-летний мальчик, а также водитель 1981 года рождения, женщина 1992 года рождения, двое мужчин 1981 и 1992 годов рождения», — уточнили в ГИБДД. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Skoda и пассажир Renault.