Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы Елена Заева заявила о том, что ФАС ожидает исполнения своего предупреждения об отмене внутрисетевого роуминга в РФ операторами «большой четверки» до середины августа 2017 года.

«Мы оцениваем, что к середине августа оно должно быть выполнено всеми операторами «большой четверки», — заявила Заева в интервью «РИА Новости».

По словам представителя службы, по аналогии с другими случаями изменения тарифной политики сотовыми операторами, которые рассматриваются в ФАС, «большой четверке» хватит двухнедельного срока на исполнение требований.

Ранее, 17 июля, ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов страны о необходимости выровнять цены на связь внутри домашнего региона и при поездках по России. Операторам предлагается в течение 14 дней изменить условия своих тарифов и уведомить об изменениях абонентов.