В Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе выведен из цеха многоцелевой сторожевой корабль «Громкий». Завершение начавшихся в 2012 году работ намечено на следующий год. Как заявил на церемонии губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, по военным заказам предприятие укладывается в график. Там ждут новых гражданских заказов от рыбодобывающих компаний.

«Громкий» — второй корабль из серии, начало которой было положено корветом «Совершенный», переданным 20 июля этого года Тихоокеанскому флоту. Они будут задействованы для охраны морской прибрежной зоны на Дальнем Востоке России, пишет ИА AmurMedia.

При строительстве корветов проекта 20380 используется технология «стелс». Конструкторам удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля благодаря использованию стеклопластиков со свойствами радиопоглощения. На вооружении корветов стоят противокорабельный и зенитный ракетные комплексы «Уран» и «Редут», артиллерийский комплекс А-190 калибра 100 мм и малокалиберные зенитные ракетные комплексы АК-630.