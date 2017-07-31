Строительство свода автомобильной арки моста через Керченский пролив завершено, передает в понедельник информационный центр «Крымский мост».

«На керченском берегу завершена укрупнительная сборка автодорожной арки Крымского моста: ее свод замкнут на высоте 45 м от основания конструкции», — заявили в инфоцентре.

По словам заместителя директора по производству «Мосотряда-1» Михаила Пиксаева, для сборки автомобильной арки было использовано 200 крупных элементов, выполнено порядка 4,5 км стыковых швов первой категории и закручено 175 тыс. высокопрочных болтов. Общий вес пролета составит почти 5 тыс. т.

Строители уже полностью собрали железнодорожную арку весом в 6 тыс. т. Она обработана антикоррозийным покрытием и готова к установке на опоры моста.

Мост через Керченский пролив, который свяжет Крым с Краснодарским краем, станет самым протяженным мостом в России. Его длина составит 19 км. Движение автомобилей по мосту планируют открыть в декабре 2018 года.