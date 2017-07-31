Адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константин Добрынин направил в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина запрос с просьбой предоставить данные о точном количестве обращений граждан на имя депутата Натальи Поклонской.

Как отмечает РБК, в своем запросе Добрынин попросил Володина уточнить, сколько именно обращений поступило в адрес депутата Госдумы Натальи Поклонской в период с 1 ноября 2016 года по 31 июля 2017 года, а также сообщить защите Алексея Учителя данные о количестве зарегистрированных ответов депутата на обращения граждан за аналогичный период.

«Наталья Поклонская публично распространяет информацию о том, что за период с ноября 2016 года по июнь 2017 года на ее имя поступило около 40 тыс. обращений граждан, в которых якобы сообщается о противоправных действиях создателей художественного фильма «Матильда», — написал Добрынин в своем запросе.

По словам представителя защиты режиссера, «на большинстве обращений отсутствуют отметки о регистрации их в Госдуме», кроме того, по мнению Добрынина, число обращений граждан было «умышленно необоснованно завышено».

Премьера фильма о любовной связи будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской состоится 6 октября в Мариинском театре.