Сбербанк России устранил технический сбой, из-за которого у клиентов финансовой организации утром в понедельник возникли трудности при использовании банковских карт.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий банка.

О проблемах, которые клиенты Сбербанка испытывали при проведении операций через системы онлайн-банкинга, стало известно утром 31 июля.

«Сегодня утром у некоторых клиентов Сбербанка могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме», — заявили в банке.

Предыдущий крупный технический сбой в работе IT-систем Сбербанка произошел 9 июня. Клиенты не могли снять наличные или воспользоваться услугами банка через интернет.