Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Центральный военный округ (ЦВО), чтобы лично проинспектировать ход строительства объектов военной и социальной инфраструктуры в рамках выполнения плана деятельности округа до 2020 года.

Как отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в рамках своего посещения ЦВО Шойгу заслушает командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Владимира Зарудницкого, который расскажет о выполнении мероприятий боевой подготовки в регионе.