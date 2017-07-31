Кузнецкий районный суд города Новокузнецка приговорил 36-летнюю местную жительницу к 6 годам лишения свободы за незаконный сбыт героина в крупном размере.

В качестве покупателей в изобличившей женщину сделке выступили сотрудники управления ФСБ России по Кемеровской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В результате оперативного эксперимента, проведенного сотрудниками УФСБ, в ходе легендированной беседы гражданка предложила приобрести крупную партию героина на сумму 200 тысяч рублей», — сообщили в ФСБ.

После перевода этой суммы на ее счет, женщина оставила коробку со 110 граммами героина на обочине дороги, а затем сообщила «покупателю» местонахождение тайника с наркотиком.

Против женщины, которая является матерью двоих детей, возбудили уголовное дело по статье «незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере».