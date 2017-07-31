Глава Республики Крым Сергей Аксенов в понедельник подписал ряд документов, направленных на сотрудничество с Республикой Ингушетия, Ставропольским краем и Карачаево-Черкесией, передает пресс-служба главы региона.

Как пояснили в пресс-службе, соглашения нацелены на расширение деловых контактов и обмен опытом в сфере малого и среднего бизнеса, создание благоприятных условий для взаимного привлечения инвестиций, а также разработку и реализацию совместных инвестиционных проектов.

Отмечается, что на данный момент Крым заключил подобные соглашения с шестью из семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа. По мнению главы республики, документы будут способствовать развитию экономических связей между регионами.