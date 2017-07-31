«Госкорпорация по организации воздушного движения», подведомственная Росавиации, вынуждена отложить переезд в новый центр управления полетами во Внуково из-за протечки в кровле, передает газета «Коммерсантъ».

Сообщается, что госкорпорация отказалась принимать новую автоматизированную систему организации воздушного движения над столицей, которая уже была одобрена специальной комиссией. В Росавиации заявили, что ввод в эксплуатацию дорогостоящего оборудования принципиально невозможен из-за протечек в крыше здания. По данным газеты, не соответствуют требованиям и условия труда диспетчеров.

Новый срок сдачи объекта запланирован на октябрь текущего года. В компании заявили, что, если новая система не будет введена в эксплуатацию и осенью, то к решению проблемы «придется подключать первых лиц государства».