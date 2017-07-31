Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора договорились, что будут усиливать давление на Северную Корею и призывать к подобной стратегии другие государства.

Как сообщили в Белом доме, Трамп и Абэ согласились, что КНДР «является большой и растущей прямой угрозой» США, Японии, Южной Корее «и другим странам, ближним и дальним».

Лидеры двух государств «выразили приверженность усилению экономического и дипломатического давления на Северную Корею, а также тому, чтобы убедить другие страны последовать их примеру», передает «РИА Новости».

В Белом доме подчеркнули, что Трамп подтвердил «железные» обязательства по защите Японии и Южной Кореи.

Разговор Трампа и Абэ состоялся после второго подряд испытания КНДР баллистической межконтинентальной ракеты. Ракета пролетела около 1 тыс. км и упала в Японское море.