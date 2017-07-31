Пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области сообщила о том, что в результате пожара в частном доме в Батайске погибли четыре человека, в том числе двое детей трех лет.

«На месте обнаружены четверо погибших (мужчина 1956 года рождения, женщина 1984 года рождения, два мальчика 2014 года рождения)», — говорится в заявлении регионального главка МЧС.

Сообщение о возгорании в одноэтажном доме поступило на пульт МЧС в 22:18 мск 30 июля. Площадь возгорания составила 60 кв. м.

Огонь был полностью потушен в 22:47 мск силами 12 сотрудников МЧС и пятью единицами техники.