Высокопоставленные советники в администрации президента США Дональда Трампа в тайне разрабатывают экономические санкции, направленные против Китая на фоне ситуации вокруг КНДР, передает издание Politico со ссылкой на двух чиновников.

По информации СМИ, новые ограничения продумываются как реакция на бездействие Пекина по вопросу ситуации с КНДР. Как сообщили собеседники издания, советники американского лидера в течение недели проводили встречи по возможным экономическим мерам. Помощники президента обсудят санкции в отношении Китая в понедельник, а окончательное решение по данному вопросу может быть принято уже на этой неделе.

Ранее Трамп в своем микроблоге в Twitter отметил, что разочарован в Пекине из-за его бездействия по решению проблемы КНДР. «Наши глупые предыдущие лидеры позволили Китаю зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, а Китай ничего не сделал, чтобы помочь нам с Северной Кореей, были лишь одни разговоры», — написал президент.