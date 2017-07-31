Помощник председателя Саткинского горсуда Ольга Кочедыкова сообщила о том, что в понедельник суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в городе Сатке Челябинской области.

«Саткинский городской суд сегодня удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца в отношении 42-летнего жителя города Сатки», — заявила Кочедыкова «РИА Новости».

По данным следствия, в городе Сатке утром 24 июля ушла из дома и не вернулась 14-летняя девочка-подросток, 25 июля следствием было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали ранее судимого мужчину, который признался в совершении убийства.

Тело девочки обнаружили 30 июля в лесополосе рядом с городом.