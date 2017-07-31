Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на митинге своих сторонников после объявления результатов голосования на выборах членов национального учредительного собрания, крайне грубо отозвался в адрес президента США Дональда Трампа, а также назвал 45-го президента Соединенных Штатов «императором».

«Какого черта нас должно интересовать, что там скажет Дональд Трамп, нам важно, что скажет народ Венесуэлы, тут Дональд Трамп не приказывает», — заявил Мадуро.

При этом, как отмечает «РИА Новости», слова «какого черта» — это наиболее близкий литературный перевод сказанной венесуэльским лидером фразы. Само же выражение, использованное Николасом Мадуро, носило более грубый характер.

Ранее сообщалось о том, что 30 июля в Венесуэле по инициативе президента страны Николаса Мадуро были проведены выборы в учредительное собрание. По мнению оппозиции в Венесуэле, это является незаконным, так как не был проведен референдум.

Ряд стран, в том числе США, Мексика, Перу, Колумбия и Аргентина, заявили, что не признают результаты голосования.