Четыре человека погибли, еще один получил ранения в результате вооруженного нападения на частный дом в Гаджикабульском районе Азербайджана, передает агентство АПА. Нападавший мужчина был ликвидирован.

«Во время вооруженного нападения на дом по улице Байрама Ибрагимова застрелены четыре члена одной семьи. Это Намик и Назим Гамбаровы, а также Гюльбагда Гамбарова и Алмара Гамбарова. Совершивший преступление злоумышленник был убит прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции», — говорится в сообщении агентства. По данным СМИ, еще один человек, Мухаммед Гамбаров, в тяжелом состоянии был госпитализирован в Центральную районную больницу.

По информации агентства, подозреваемый Мубариз Мехдиев совершил нападение на фоне давнего конфликта с главой семьи Гамбаровых. На месте преступления работают правоохранительные органы, обстоятельства произошедшего выясняются.