Моторная лодка с шестью сборщиками ягод на реке Лене в Якутии могла перевернуться из-за плохих погодных условий и слишком большого количества пассажиров.

Об этом заявил начальник ГКУ «Служба спасения Якутии» Николай Находкин.

«Место, где произошла трагедия, — это слияние рек Лены и Алдан, славится своей ветреной погодой. Здесь почти всегда шторм. Именно он мог стать причиной опрокидывания лодки», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, по словам Находкина, «маломерное судно «Крым» не предназначено для перевозки такого количества пассажиров».

«Однако шансы выжить у людей есть, вода в реке довольно теплая», — отметил спасатель.

Трагедия произошла ночью 29 июля на реке Лене в 30 км ниже по течению поселка Тюбя (Булус). Люди направлялись из села Намцы вниз по течению на остров Никада за ягодами. На пятерых из них были спасательные жилеты. Два пассажира выплыли на остров, тела двоих погибших найдены, еще двоих ищут.