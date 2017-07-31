Два человека были застрелены рядом с избирательным участком в венесуэльском муниципалитете Либертадор в штате Мерида.

Об этом сообщает портал Nacional.

По данным издания, один из погибших был охранником учебного центра, в котором и размещается избирательный участок.

Выборы в учредительное собрание были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оно должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны.

Ранее сообщалось, что в выборах в Венесуэле приняли участие более 8 млн человек, что составляет 41,53% избирателей.