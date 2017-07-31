Власти Казахстана решительно осудили последнее испытание баллистической ракеты КНДР, назвав политику страны безответственной. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

«Подобные действия грубо нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, создают угрозу миру и дестабилизируют ситуацию в восточноазиатском регионе и в глобальном масштабе», — подчеркивается в сообщении.

Астана призвала КНДР отказаться от ядерных амбиций раде безопасности человечества. «Безответственная политика КНДР негативно отражается на глобальном процессе ядерного нераспространения, подрывает коллективные усилия по обеспечению безъядерного будущего планеты», — говорится в заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства.

В ночь на субботу Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты, которая, по данным ЦТАК, за 47 минут и 12 секунд преодолела расстояние 988 км и упала в Японское море. В полете ракета достигла высоты 3724,9 км.