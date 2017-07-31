Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении провести немедленную реструктуризацию генпрокуратуры страны, которая в последнее время выступала с критикой действующей власти. Об этом лидер боливарианской республики заявил на митинге после окончание выборов учредительного собрания.

«Мое мнение - немедленно ее перестроить. Национальное учредительное собрание объявит ее в критическом положении - и немедленно ее перестроит», — заметил Николас Мадуро. Его цитирует «РИА Новости».

Ранее в субботу генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила о риске возникновения тоталитарного режима в стране после выборов в национальное учредительное собрание.