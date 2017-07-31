Двенадцать заключенных совершили побег из тюрьмы в американском штате Алабама.

Об этом сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел в округе Уокер на севере штата. Шесть беглецов были пойманы. Остальные остаются на свободе, в том числе два опасных преступника, осужденных за попытку убийства.

Представители тюрьмы не сообщают, как заключенным удалось оказаться на свободе.

Всем сбежавшим от 19 до 30 лет. Правоохранители распространили имена и фотографии преступников и ведет их поиски.

Напомним, в середине июня двое заключенных сбежали из тюрьмы Болдуин в городе Хардвике (штат Джорджия), застрелив двух охранников. Преступники сидели в тюрьме за вооруженное ограбление. Причем один из них отбывал пожизненный срок.