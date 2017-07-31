Глава оборонного комитета парламента Республики Корея Ким Ён У заявил о том, что Северной Корее удалось освоить технологию возвращения в атмосферу ядерных боеголовок, которая является ключевым моментом для создания межконтинентальных баллистических ракет.

«КНДР очевидно обладает технологией возвращения в атмосферу ядерных боеголовок», — завил Ким Ён У, его слова приводит «РИА Новости».

По словам главы оборонного комитета, КНДР удалось запустить ракету, боевая часть которой смогла выдержать критически высокие температуры и перегрузки и точно поразить заданную цель.

Ким Ён У также предположил, что новый пуск межконтинентальной баллистической ракеты говорит о желании Пхеньяна начать с США диалог о его ракетно-ядерной программе и другим проблемам региональной безопасности. Политик отметил, что дальность полета северокорейской ракеты может достигать 10 тыс. км. Таким образом под теоретический удар попадают такие американские города, как Вашингтон и Нью-Йорк.