Американский лидер Дональд Трамп не должен объединять вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и развития торговых отношений с Китаем, считает заместитель министра коммерции КНР Цянь Кэмин.

«Вопросы ядерной программы КНДР и китайско-американской торговли находятся в разных плоскостях, не имеют взаимосвязи, их нельзя обсуждать совместно», - сказал Кэмин.

По его мнению, китайско-американские торговые отношения «носят выгодный характер», и Пекин совместно с США планирует работать над дальнейшим усилением торгово-экономического сотрудничества. Замминистра коммерции также отметил намерение Китая объединить усилия с международным сообществом по денуклеаризации Корейского полуострова.