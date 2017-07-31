В выборах учредительного собрания в Венесуэле приняли участие более 8 млн человек, что составляет 41,53% избирателей, сообщила в воскресенье глава национального избирательного совета страны Тибисай Лусена.

Лусена дала позитивную оценку прошедшим выборам. «Выиграл мир, а когда выигрывает мир, выигрывает и Венесуэла», - сказала она во время пресс-конференции по итогам голосования, которая транслировалась на сайте избирательного совета.