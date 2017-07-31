Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонных переговоров договорились усилить экономическое и дипломатическое давление на КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп и премьер-министр Абэ выразили приверженность усилению экономического и дипломатического давления на Северную Корею, а также тому, чтобы убедить другие страны последовать их», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя американской администрации.

В ходе переговоры стороны также нашли понимание в том, что КНДР напрямую угрожает Соединенным Штатам, Японии, Южной Корее и другим странам, и эта угроза растет.

В ночь на 29 июля Северная Корея сообщила об очередном успешном запуске баллистической ракеты. По данным военных ведомств различных сторон, она пролетела около 1 тыс. км и упала в Японское море.