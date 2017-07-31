Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell приостановила работу крупнейшего в Европе нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Роттердаме, из-за пожара. Об этом сообщило агентство France-Presse.

«Shell находится в процессе закрытия всех объектов на территории (объекта)», — сообщил представитель нефтяной компании. По его словам, остановка производства и повторный запуск могут растянуться на часы, или несколько дней.

Инцидент произошел 29 июля на заводе в городе Роттердам в Нидерландах. Пожарным удалось локализовать возгорание к утру воскресенья. По словам представителей компании, причиной пожара стало короткое замыкание.