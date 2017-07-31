Перу созывает встречу министров иностранных дел региона в связи с ситуацией в Венесуэле, где прошли выборы в национальное учредительное собрание. Об этом собщил МИД Перу.

«В связи со ситуацией, сложившейся из-за прошедших выборов в национальное учредительное собрание, и их влиянием на демократический строй в Венесуэле, Перу приглашает на собрание министров иностранных дел, которое будет проводится в штаб-квартире нашего министерства иностранных дел», — говорится в сообщении.

Собрание состоится 8 августа, во вторник.

На встречу приглашены министры из Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы и Парагвая.