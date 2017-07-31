Явка на выборах в учредительное собрание в Венесуэле была рекорндной. Об этом заявил первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Это относится к полномочиям Национального избирательного совета (НИС), а не нашим, но я гарантирую, что явка была рекордной», — цитирует политика ТАСС.

Кабельо заявил об этом в ходе пресс-конференции, которая транслирвоалась по телеканалу Venezolana de Television.

Выборы в учредительное собрание по инициативе президента страны Николаса Мадуро. По мнению оппозиции в Венесуэле, это является незаконным, так как не было проведено референдума.

Ряд стран, в том числе, США, Мексика, Перу, Колумбия и Аргентина, заявили, что не признают результатов голосования.