Аргентинский футболист Эмануэль Маммана в скором времени может подписать контракт с российским футбольным клубом «Зенит». 31 июля игрок должен будет пройти медобследование в Санкт-Петербурге. Об этом заявил его агент Эрнан Регера, пишет ТАСС.

«Мы очень близки к тому, чтобы подписать контракт, но пока он не подписан. Возможно, это произойдет в понедельник или вторник», — сказал он.

Сумма контракта не разглашается.

Ранее стало известно, что Маммана, который также играет в защите в сборной Аргентины, собирается подписать контракт с «Зенитом». Последний сезон аргентинский футболист играл в клубе «Лион», который может заработать на трансфере игрока €16 млн.