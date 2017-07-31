Россия и Китай должны усилить давление на Северную Корею в связи с ростом напряженности на Корейском полуострове. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Kyodo.

Он также отметил стремление США защищать своих союзников.

«Международное сообщество — прежде всего Китай и Россия — должно осознать серьезность ситуации и усилить давление», — сказал Абэ.

В ночь на субботу Северная Корея провела вторые за этот месяц испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». По данным ЦТАК, запуск прошел успешно.