Власти КНДР будут продолжать демонстрировать ядерную и ракетную мощь страны, пока США не прекратят враждебную политику в отношении нее. Об этом сообщила центральная северокорейская газета «Нодон синмун».

«Великий успех второго испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» стал мощной демонстрацией революционной веры нашей партии и народа, готовых наносить удары до тех пор, пока американские империалисты не прекратят анахроническую враждебную политику в отношении Кореи», — говорится в сообщении.

Кроме того, власти Северной Кореи ожидают от США извинений за страдания, причиненные их нации.

В ночь на 29 июля КНДР провела очередное успешное испытание баллистической ракеты. По данным ЦТАК, дальность ее полета составила 988 км, а время — 47 мин. и 12 сек. Ракета достигла максимальной высоты траектории в 3724,9 км.