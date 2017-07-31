Экс-главу госуправления по контролю за безопасностью на производстве КНР Яна Хуаньнина подозревают в коррупции, говорится в сообщении центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

«Ян Хуаньнин подозревается в серьезном нарушении партийной дисциплины, а также принципов партии», — пояснили в ведомстве.

В отношении подозреваемых членов КПК в Китае сначала проводится внутрипартийное расследование, после чего комиссия по проверке дисциплины может принять решение о передаче дела органам судебной власти.