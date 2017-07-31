В Аргентине отказались признать результаты выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы. Об этом заявил МИД страны, пишет «РИА Новости».

«Аргентинское правительство сожалеет, что венесуэльское правительство, не прислушавшись к призывам международного сообщества, продолжило выборы в учредительное собрание», — говорится в сообщении ведомства.

По мнению аргентинского МИД, данные выборы не советуют конституционным требованиям Венесуэлы.

Проведение выборов в учредительное собрание страны является инициативой президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В задачи собрания будет входить подготовка изменений в конституцию страны.

Оппозиция в Венесуэле считает выборы в учредительное собрание нарушением конституции, так как для его созыва не был проведен референдум.

Результаты выборов в стране отказались также признать Перу, Мексика и Колумбия.