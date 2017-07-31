Япония и США условились принять дополнительные меры безопасности после очередных ядерных испытаний в КНДР, сообщил премьер-министр Синдзо Абэ по итогам телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Его заявление транслировал телеканал NHK.

«Вместе с президентом Трампом мы пришли к полному согласию в понимании того, что необходимы дополнительные действия», — пояснил Синдзо Абэ.

Он также заверил, что в дальнейшем Токио и Вашингтон будут «в тесном сплочении» принимать меры для повышения мощи системы обороны в целях противодействия угрозе Северной Кореи. Синдзо Абэ также высоко оценил стремление президента США Дональда Трампа помогать своим союзникам.

В ночь на 29 июля КНДР сообщила об очередном успешном испытании баллистической ракеты. По данным ЦТАК, она пролетела расстояние 988 км за 47 минут и 12 секунд, а затем упала в Японское море. В полете ракета достигла высоты 3724,9 км.