Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что власти КНР и России должны усилить давление на КНДР из-за роста напряженности в регионе. Об этом он заявил по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Международное сообщество, прежде всего Китай и Россия, должно осознать серьезность ситуации и усилить давление», — подчеркнул глава японского правительства. Он также высоко оценил стремление Соединенных Штатов защищать своих союзников.

В ночь на 29 июля Северная Корея осуществила пуск очередной баллистической ракеты. По данным ЦТАК, ракета пролетела за 47 минут и 12 секунд расстояние 988 км, достигнув максимальной высоты 3724,9 км.