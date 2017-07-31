Сторонники независимости Каталонии от Испании, участники молодежной организации Arran взяли на себя ответственность за нападение на туристический автобус в Барселоне. Видео с нападением членов ассоциации было распространено в социальных сетях.

На кадрах видно, как четверо молодых людей в масках с закрытыми лицами остановили туристический автобус, прокололи шины и написали на ветровом стекле «Туризм убивает районы». Инцидент произошел в четверг, никто из туристов не пострадал.

Организация Arran заявляет, что туристическая модель экономики мешает достойно жить рабочему классу и превращает его в «рабов».

Движение возникло в 2012 году. Его активисты ранее нападали на представительство каталонского отделения Народной партии в Барселоне, а также оцепили биржу Барселоны.