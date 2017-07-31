Правительство Мексики не признало результаты выборов в национальное учредительное собрание Венесуэлы, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

«МИД сообщает, что правительство Мексики не признает результаты выборов членов национального учредительного собрания и выражает сожаление, что правительство этой страны решило провести выборы, противоречащие демократическим принципам», — говорится в сообщении мексиканского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в коммюнике подчеркивается, что проведенное голосование не соответствует конституции и лишь усугубляет конфликт в стране. В Мексике также выразили сожаление в связи с гибелью людей в результате беспорядков и репрессиями.

Выборы в национальное учредительное собрание Венесуэлы также не признали власти Перу, Аргентины и Колумбии.