В американском городе Лос-Анджелес фургон врезался в толпу, как минимум восемь человек пострадали, заявила представитель одного из подразделений пожарной службы в городе. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Водитель автомобиля остался на месте происшествия, скорее всего инцидент является несчастным случаем, сообщила телеканалу офицер местной полиции Розарио Эррера.

Девятерым пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия, а восемь человек с травмами были доставлены в госпиталь.