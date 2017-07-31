Глава МИД Румынии Теодор Мелешкану не остановился в аэропорте Москвы для пересадки из-за изменений в расписании авиакомпании «Аэрофлот», сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

«По причине того, что компания «Аэрофлот» изменила расписание полетов, министр не смог совершить пересадку», — приводит «Газета.ру» слова представителя румынского внешнеполитического ведомства.

При этом он отметил, что программа полета Теодора Мелешкану была определена еще до инцидента с лайнером, в котором летел вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Ранее зампред российского правительства заявил, что министр иностранных дел Румынии планировал транзитом остановиться в Москве, но «на всякий случай» выбрал другой маршрут.

28 июля Румыния отказала самолету компании S7, на борту которого находился Дмитрий Рогозин, пересечь свое воздушное пространство, мотивировав свое решение наличием подсанкционного лица на борту лайнера.