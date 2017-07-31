В Госдепе выразили сожаление в связи с решением Москвы выслать 755 американских дипломатов из страны. Об этом заявил представитель Госдепартамента США, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на «РИА Новости».

«Эта неоправданная мера вызывает сожаление. Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью, опубликованном на сайте «Вести.ру», сообщил, что количество сотрудников американской дипмиссии в РФ сократится до 455. Это решение было принято в качестве ответных мер на одобрение сенатом и конгрессом США санкций в отношении России.