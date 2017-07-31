США рассматривают возможность введения ограничительных мер в нефтяной сфере против Венесуэлы. Об этом пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на Reuters.

Кроме того, американские власти могут ввести санкции против официальных лиц Венесуэлы.

Ожидается, что о применении новых ограничительных мер против южноамериканской страны будет объявлено в понедельник.

Санкции будут введены Вашингтоном в ответ на выборы в национальное учредительное собрание, организованные по инициативе президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Постпред США при ООН Никки Хейли назвала данные выборы фиктивными, а также отметила, что для страны это «очередной шаг к диктатуре».