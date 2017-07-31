Белый дом счел необоснованным решение Москвы о сокращении числа американских дипломатов в РФ и прорабатывает ответ на действия российского руководства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа.

«Это вызывающий сожаление и ничем не оправданный акт... Мы оцениваем воздействие такого ограничения, а также то, как мы на него ответим», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

28 июля МИД РФ предложил Вашингтону уравнять число американских дипломатических и технических сотрудников в России и число представителей российских дипмиссий и технического персонала в США до 1 сентября. Таким образом количество американских граждан, работающих в дипведомствах в РФ, должно будет сократиться до 455 человек. Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что 755 американских дипломатов должны покинуть РФ.