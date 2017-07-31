Онкологические исследования в рамках диспансеризации будут проводиться чаще с 2018 года, сообщил «Известиям» главный эксперт Минздрава РФ по профилактической медицине, руководитель Российского кардиологического научно-производственного комплекса (РКНПК) Сергей Бойцов.

«1 января 2018 года произойдут существенные изменения, касающиеся онкологического скрининга. Сейчас взрослое население проходит диспансеризацию раз в три года. Однако есть исследования, которые должны проводиться чаще», — пояснил глава РКНПК.

В частности, анализ кала на скрытую кровь, направленный на выявление калоректального рака, будет проводиться раз в два года гражданам от 50 до 75 лет. При этом для выявления опухоли будет использоваться новый иммунохимический метод.

Кроме того, женщины в возрасте 39–49 лет будут раз в три года проходить маммографию для выявления рака молочной железы, а женщинам в возрасте 50–69 лет такое исследование будет проводиться раз в два года.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Бойцова «Известиям»:

Россиян будут чаще обследовать на рак