Объем экспортируемой российской сельхозтехники вырос в полтора раза в первом полугодии 2017 года и составил 4,1 млрд рублей. Такие данные «Известиям» привел президент российской отраслевой ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.

По его словам, экспорт уборочной техники вырос на 10,3% — до 1040 единиц, сельскохозяйственных тракторов – в 2,2 раза до 178, техники для послеуборочной обработки урожая — на 63% до 194, посевной техники — в 7 раз до 407, почвообрабатывающей техники — на 17,5% до 430.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что рост экспорта произведенной в РФ сельхозтехники связан с улучшением ее качества, а также разработкой новых, уникальных агромашин.

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Экспорт сельхозтехники вырос в полтора раза