Лидеры Евросоюза объявили об окончании финансового кризиса, однако сейчас внутри ЕС назревает новый раскол, на этот раз политический. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Так, в настоящий момент Польше грозят санкции со стороны Еврокомиссии в связи с проведенной в стране судебной реформой. Также иск со стороны Евросоюза грозит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану из-за ограничений, введенных против негосударственных организаций, финансируемых из-за рубежа.

Все это происходит на фоне избрания кандидата от республиканской партии Дональда Трампа в качестве президента США и решения Великобритании покинуть Евросоюз.

Этим тенденциям противостоят такие европейские государства как Франция и Германия, отмечает издание. Их оппоненты в Восточной Европе рискуют оказаться в политической и экономической изоляции.

«Нужно понимать, что необходимо активно защищать Европу, ее ценности и ее правила», — сказала член европейского парламента из Люксембурга Вивиан Рединг, добавив, что Brexit был «настоящим тревожным сигналом».