Соединенные Штаты и их союзники готовы использовать «быструю, смертоносную и сокрушительную силу» в ответ на очередные испытания баллистической ракеты в КНДР, предупредил командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Терренс О'Шонесси.

«Северная Корея остается непосредственной угрозой региональной стабильности… Если поступит призыв, мы готовы ответить быстрой смертоносной и сокрушительной силой в то время и в том месте, которые сами выберем», — цитирует командующего телеканал Fox News.

При этом Терренс О'Шонесси подчеркнул, что для США приоритетным способом разрешения вопроса КНДР является дипломатический путь.

В ночь на 29 июля Северная Корея провела очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. На следующий день Япония и США провели совместные учения военной авиации в районе между западной части японского острова Кюсю до воздушного пространства в районе Корейского полуострова в пределах зоны ПВО Японии.